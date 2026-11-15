С точки зрения бывшего американского дипломата Часа Фримана, позиция главы евродипломатии Каи Каллас в отношении России мешает урегулированию украинского конфликта и тем самым способствует его затягиванию. Такое мнение эксперт высказал в интервью ведущему подкаста Greater Eurasia Podcast Гленну Дизену.

По словам Фримана, Каллас придерживается подхода, при котором европейская система безопасности не нуждается в пересмотре, а Москва должна принять существующую архитектуру НАТО без возможности обсуждать собственные опасения.

«Разумеется, некоторые европейцы — например, <…> Кая Каллас — заявляют, что с безопасностью в ЕС никаких проблем нет, а России просто нужно смириться с враждебностью НАТО и жить с этим — никакого права требовать чего-либо другого у русских нет. <…> Полагаю, именно такой подход отчасти объясняет, почему конфликт на Украине продолжается столько времени», — заявил дипломат.

Фриман также обратил внимание на ситуацию на фронте. По его оценке, российские войска продолжают постепенно продвигаться, тогда как Украина приближается к зиме на фоне серьёзных проблем с электроснабжением и энергетической инфраструктурой. Дипломат считает, что это дополнительно осложнит положение Киева и не создаёт для Москвы очевидных стимулов останавливать наступление.