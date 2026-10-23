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Опубликовано 23 октября, 09:47

Анастасия Волочкова попала в больницу из-за травмы ноги

Обложка © АГН «Москва» / Тихонова Пелагия

Обложка © АГН «Москва» / Тихонова Пелагия

Балерине Анастасии Волочковой предстоит вылечить стопу, пострадавшую от нагрузок и ношения пуантов. Артистка вновь обратилась в больницу: после операции на тазобедренном суставе выяснилось, что внимания требует и другой участок ноги.

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Бывшая прима Большого театра рассчитывала, что хирургическое вмешательство решит все проблемы. Однако теперь придётся заняться восстановлением стопы. Сейчас она готовится к процедурам, которые позволят продолжить репетиции и выступления.

«Придётся лечить и восстанавливать её», — отметила звезда в беседе с Общественной Службой Новостей.

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Ранее Анастасия Волочкова заявляла, что операция в Германии спасла её от инвалидности. По словам балерины, врачи настаивали на срочном вмешательстве из-за ухудшения состояния ноги.

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Борис Эльфанд
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