Анастасия Волочкова попала в больницу из-за травмы ноги

Балерине Анастасии Волочковой предстоит вылечить стопу, пострадавшую от нагрузок и ношения пуантов. Артистка вновь обратилась в больницу: после операции на тазобедренном суставе выяснилось, что внимания требует и другой участок ноги.

Бывшая прима Большого театра рассчитывала, что хирургическое вмешательство решит все проблемы. Однако теперь придётся заняться восстановлением стопы. Сейчас она готовится к процедурам, которые позволят продолжить репетиции и выступления.

«Придётся лечить и восстанавливать её», — отметила звезда в беседе с Общественной Службой Новостей.