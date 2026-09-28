Андрей Рублёв обыграл француза и пробился в финал турнира ATP в Ханчжоу
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Россиянин Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP 250 в китайском Ханчжоу, обыграв француза Кириана Жаке в двух сетах. Полуфинальный матч завершился со счётом 7:6 (7:0), 6:1.
В первой партии соперники дошли до тай-брейка, который наш соотечественник выиграл всухую. Во втором сете Рублёв отдал Жаке лишь один гейм. Соперником Рублёва по финалу станет победитель матча Даниила Медведева и Романа Сафиуллина. Это означает, что титул в Ханчжоу разыграют два российских теннисиста.
В последний раз россияне встречались в финале одиночного турнира ATP в 2023 году. Тогда Медведев победил Рублёва в Дубае.
Ранее Lif.ru писал, что российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира ATP 250 в китайском Ханчжоу. В четвертьфинале он обыграл представителя Гонконга Коулмена Вонга.
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