Анна Шерлинг перед смертью жаловалась на серьёзные проблемы со зрением и памятью

Анна Шерлинг в последние месяцы жизни замечала, что её состояние заметно ухудшается: актриса теряла зрение и уже испытывала серьёзные проблемы с памятью. Об этом aif.ru рассказала близкая подруга звезды сериалов «След» и «Андреевский флаг».

По её словам, ещё во время разговора в начале года Шерлинг признавалась, что ей становится всё труднее вспоминать привычные вещи.

«Она чувствовала... Ей было тяжело. Она говорила: «Ты знаешь, я не могу какие-то вещи вспомнить, вот не могу...» Прям плохо уже было с памятью», — рассказала собеседница «АиФ».

К тому времени болезнь отразилась и на зрении артистки. Подруга вспоминает, что Шерлинг понимала серьёзность своего положения и старалась продлить жизнь ради детей.

«Анечка уже теряла зрение. К сожалению, уже было понятно, что всё идёт к логическому завершению...» — отметила она.

Ранее Life.ru сообщил, что Анна Шерлинг ушла из жизни после продолжительной болезни. Зрителям она была знакома по «Следу», «Невесте», «Андреевскому флагу», «За первого встречного» и другим проектам. 18 сентября с артисткой простились, после чего её похоронили на Химкинском кладбище. О месте захоронения журналистам рассказал отец актрисы, режиссёр Юрий Шерлинг.