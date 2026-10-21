Анохин: В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников
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В Смоленской области объявлена беспилотная опасность. На территории региона работают системы противовоздушной обороны, отражающие атаку дронов. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своём Telegram-канале.
«Сохраняйте спокойствие, не подходите к окнам и не снимайте на фото и видео действия сил ПВО», — написал он.
При необходимости смолянам рекомендовано обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб 112. Анохин пообещал информировать население о развитии ситуации.
Ранее Life.ru рассказывал о массированной атаке на Смоленскую область в ночь на 18 октября. По словам губернатора, силы Минобороны сбили сразу 47 БПЛА, разрушений и пострадавших не было. При этом 6 октября обломки одного из 19 уничтоженных дронов повредили частный дом в Гагаринском округе. Хозяин получил лёгкие травмы, но от госпитализации отказался.
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