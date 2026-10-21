Анохин: В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников

В Смоленской области объявлена беспилотная опасность. На территории региона работают системы противовоздушной обороны, отражающие атаку дронов. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своём Telegram-канале.

«Сохраняйте спокойствие, не подходите к окнам и не снимайте на фото и видео действия сил ПВО», — написал он.

При необходимости смолянам рекомендовано обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб 112. Анохин пообещал информировать население о развитии ситуации.