Анталья может потерять до 700 млн евро из-за снижения турпотока

Потери туристической отрасли Антальи за январь — август 2026 года могут достигнуть 600–700 млн евро. Такую оценку приводит турецкая газета Ekonomim со ссылкой на представителей рынка.

За восемь месяцев провинцию посетили 11,02 млн иностранных туристов — на 5,8% меньше, чем годом ранее. Анталья недосчиталась около 679 тыс. гостей. Российский рынок оказался одним из самых устойчивых. На курорты провинции приехали 2,667 млн россиян — примерно столько же, сколько за аналогичный период 2025 года. Их доля в иностранном турпотоке достигла 25,9%.

Представители отрасли связывают общее снижение с подорожанием отдыха и ослаблением спроса со стороны европейцев. Среди основных рынков Антальи уменьшилось число гостей из Германии, Великобритании, Польши и Нидерландов.

Оценки финансового ущерба различаются. Представитель MK Group Корхан Алшан считает, что фактические потери могут составить 350–500 млн долларов, поскольку отдыхающие стали больше тратить. Глава туристической группы городского совета Антальи Реджеп Явуз оценивает выпавшие доходы примерно в 620 млн евро с учётом пакетных туров и личных расходов путешественников.