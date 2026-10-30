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Опубликовано 30 октября, 17:27

«Ареал обитания клещей увеличился»: Вирусолог объяснил, как защититься от энцефалита

Вирусолог Викулов предупредил о расширении ареала обитания клещей в России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Риск встретить клеща в России нужно учитывать и за пределами территорий, где распространены соответствующие инфекции, предупредил врач-инфекционист, клинический вирусолог Георгий Викулов. По его словам, случаи присасывания паразитов неоднократно фиксировались в Подмосковье после прогулок и походов.

«Ареал обитания клещей увеличивается, и они могут встречаться в лесных массивах не только эндемичных регионов», — рассказал специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

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На распространение паразитов влияют климат, перемещения птиц и контакты с животными. При этом далеко не каждый клещ заражён. Перечень переносимых ими заболеваний не ограничивается энцефалитом и боррелиозом: опасность также представляют анаплазмоз, эрлихиоз и риккетсиозы.

Для защиты врач рекомендовал закрытую одежду, отказ от отдыха непосредственно на траве и тщательный осмотр тела и волосистой части головы после прогулок. Мелких клещей легко пропустить, поэтому спутникам стоит помочь друг другу с проверкой. Перед поездкой на эндемичную территорию можно вакцинироваться от клещевого энцефалита.

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Ранее эколог предупредил, что при мягких зимах клещи в Центральной России могут оставаться активными круглый год. Потепление выше +4 градусов способно пробудить паразитов, если устойчивые морозы ещё не установились.

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Борис Эльфанд
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