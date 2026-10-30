«Ареал обитания клещей увеличился»: Вирусолог объяснил, как защититься от энцефалита

Риск встретить клеща в России нужно учитывать и за пределами территорий, где распространены соответствующие инфекции, предупредил врач-инфекционист, клинический вирусолог Георгий Викулов. По его словам, случаи присасывания паразитов неоднократно фиксировались в Подмосковье после прогулок и походов.

«Ареал обитания клещей увеличивается, и они могут встречаться в лесных массивах не только эндемичных регионов», — рассказал специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

На распространение паразитов влияют климат, перемещения птиц и контакты с животными. При этом далеко не каждый клещ заражён. Перечень переносимых ими заболеваний не ограничивается энцефалитом и боррелиозом: опасность также представляют анаплазмоз, эрлихиоз и риккетсиозы.

Для защиты врач рекомендовал закрытую одежду, отказ от отдыха непосредственно на траве и тщательный осмотр тела и волосистой части головы после прогулок. Мелких клещей легко пропустить, поэтому спутникам стоит помочь друг другу с проверкой. Перед поездкой на эндемичную территорию можно вакцинироваться от клещевого энцефалита.