Арестован и обездвижен: Танкер Unity с российскими моряками не может уйти из Индии

Арестованный в Индии нефтяной танкер Unity с россиянами на борту лишился технической возможности продолжить плавание и нуждается в ремонте. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ в Калькутте.

«По информации капитана, танкер требует ремонта и не имеет технической возможности продолжить плавание», — рассказали российские дипломаты ТАСС.

Сейчас судно стоит на якоре примерно в 10 километрах от порта Парадип.

Unity, ходивший под флагом Камеруна, задержали после окончания грузовых операций из-за финансового спора с участием судовладельца. Истец и ответчик зарегистрированы в ОАЭ, а разбирательство рассматривает Высокий суд штата Орисса.

Накануне стало известно, что находящиеся на Unity россияне подали документы на индийские визы для легализации пребывания в стране. Родственники экипажа выразили надежду на содействие российских дипломатов в возвращении моряков домой. При этом сам танкер рассыпается на части.