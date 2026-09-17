Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 10:30

Арестован и обездвижен: Танкер Unity с российскими моряками не может уйти из Индии

Танкер Unity с российским экипажем не может продолжить плавание у берегов Индии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Todor Stoyanov-Raveo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Todor Stoyanov-Raveo

Арестованный в Индии нефтяной танкер Unity с россиянами на борту лишился технической возможности продолжить плавание и нуждается в ремонте. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ в Калькутте.

«По информации капитана, танкер требует ремонта и не имеет технической возможности продолжить плавание», — рассказали российские дипломаты ТАСС.

Сейчас судно стоит на якоре примерно в 10 километрах от порта Парадип.

Unity, ходивший под флагом Камеруна, задержали после окончания грузовых операций из-за финансового спора с участием судовладельца. Истец и ответчик зарегистрированы в ОАЭ, а разбирательство рассматривает Высокий суд штата Орисса.

20 россиян ждут возвращения домой: Суд по экипажу арестованного в Индии танкера назначен на 21 сентября
20 россиян ждут возвращения домой: Суд по экипажу арестованного в Индии танкера назначен на 21 сентября

Накануне стало известно, что находящиеся на Unity россияне подали документы на индийские визы для легализации пребывания в стране. Родственники экипажа выразили надежду на содействие российских дипломатов в возвращении моряков домой. При этом сам танкер рассыпается на части.

Больше новостей о международных событиях и отношениях России с другими странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Индия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar