Бывший глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров полностью признал вину по делу о получении особо крупной взятки и выразил готовность сотрудничать со следствием. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат во время судебного заседания.

«Обвиняемый выразил готовность сотрудничать со следствием и полностью признал вину по предъявленному обвинению», — сказал защитник.

По версии следствия, Шпуров получил около двух миллионов рублей за постановку запасов полезных ископаемых на государственный баланс в интересах добывающей компании. В отношении учредителя предприятия, которого считают взяткодателем, также возбудили уголовное дело.

Экс-руководителя ГКЗ задержали в начале октября. Басманный суд Москвы отправил его под стражу, однако защита попыталась оспорить это решение. Мосгорсуд жалобу отклонил, оставив обвиняемого в СИЗО.

Шпуров возглавлял Госкомиссию с 2013 года. После его задержания обязанности гендиректора учреждения перешли к Игорю Полушину. ГКЗ занимается экспертизой запасов полезных ископаемых и геологической информации, необходимой в том числе для государственного учёта месторождений.

Ранее Life.ru рассказывал о признательных показаниях гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева, которого подозревают в получении 18 миллионов рублей за покровительство при исполнении контрактов. Позднее вину по делу о коррупции признал и заместитель директора парка Алексей Павлюков. Он также сообщил о готовности сотрудничать со следствием. Оба расследования не связаны с делом Шпурова.