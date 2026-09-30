Евросоюз добивается участия в переговорах по Украине, опасаясь сближения России и США и решений о европейской безопасности без участия самого ЕС, заявил немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, европейские страны не готовы уступить другим государствам возможность определять будущее континента.

В европейских столицах понимают, что США предпринимают усилия для мирного завершения украинского конфликта. В качестве примера эксперт привёл приглашение Владимира Путина на саммит G20 во Флориде. Однако лидеры ЕС выступают против того, чтобы Москва и Вашингтон договаривались о безопасности Европы без них.

«Европейцы могут, конечно, не участвовать в этом процессе, но тогда другие архитекторы нового многополярного мира будут действовать вместе с США и Россией против ЕС. Последние не могут этого допустить», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Ранее Сергей Лавров связал стремление Германии подключиться к урегулированию на Украине с желанием «не отстать от поезда». По его предположению, Берлин считает, что дипломатический процесс уже набрал ход.