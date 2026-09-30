На Украине озвучили три проблемы текущего конфликта: провал мобилизации, технологическое отставание от России и повреждение цифровой инфраструктуры после ударов по дата-центрам, пишет «Царьград».

Первая касается пополнения армии. Ситуацию с мобилизацией на Украине оценивают как катастрофическую, а возможностей рекрутинга считают недостаточными для её исправления. Ответственность за происходящее возлагают прежде всего на Владимира Зеленского, связывая кризис с многолетними проблемами взаимодействия власти с населением.

Вторая проблема — технологический разрыв с Россией, который оценивают минимум в полгода. Заказы на реактивные беспилотники ожидаются только в следующем году. При этом уже обозначена необходимость вкладываться в зенитные комплексы с небольшими дешёвыми ракетами и радарами.

Третья связана с российскими ударами по центрам обработки данных. По данным издания, за несколько дней поражено больше половины украинских ЦОДов. К примеру, после атаки на Cosmonova компания сообщила, что повреждённый дата-центр больше не будет работать. Удары сопровождались перебоями с интернетом и телевещанием.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении киевских дата-центров «Бимобайл» и «Парковый». По данным ведомства, они обеспечивали обработку информации и работу сервисов, использовавшихся в интересах ВСУ. Удар наносился высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками.