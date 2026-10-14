Армия России уничтожила пункт дислокации украинских разведчиков под Харьковом

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации разведывательной роты 72-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в селе Бражники под Харьковом. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, после удара украинская сторона понесла потери среди сержантского состава.

В материале также приводятся данные о действиях российской группировки войск «Север». По утверждению источника, за ночь в зоне её ответственности были уничтожены около 19 пунктов управления беспилотниками противника, российские военные сбили 205 БПЛА, направлявшихся в сторону российского приграничья.

Кроме того, источник сообщил о продолжении боёв в районе окружения украинских подразделений и потерях ВСУ до 60 военнослужащих за сутки.

Тем временем в Киеве после массированной комбинированной атаки ракетами и беспилотниками начались перебои с электричеством. Взрывы прогремели в районе ТЭЦ-5, Трипольской ТЭС и подстанции «Киевская» возле населённого пункта Наливайковка. Очевидцы также рассказали о сильном зареве со стороны локомотивного депо Дарница. Жители левобережной части Киева сообщили об отключении электричества. Кроме того, поступила информация об ударе по электроподстанции в Харьковской области.