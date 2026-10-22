Артамонов раскрыл последствия отражения атаки около 20 БПЛА на Липецкую область

Липецкая область пережила массированную ночную атаку беспилотников, в ходе которой были уничтожены около 20 воздушных целей. Один человек получил серьёзное ранение, однако погибших нет. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Полностью избежать последствий налёта не удалось. В нескольких жилых зданиях оказались повреждены окна и фасады. Специалисты уже приступили к устранению ущерба, чтобы как можно скорее восстановить пострадавшие объекты. По словам главы области, врачи успешно оказали помощь раненому местному жителю. Подробностями его состояния и проведённого лечения Артамонов пообещал поделиться позднее.

Отдельно он обратил внимание на распространение недостоверной информации в социальных сетях. В интернете появились сообщения якобы о «десятках погибших и масштабных разрушениях», что не соответствует действительности. Жителей призвали сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные сведения.

Артамонов также выразил признательность военнослужащим, обеспечивавшим защиту воздушного пространства. Особо он отметил мобильные огневые группы, которые сыграли значительную роль в отражении налёта.