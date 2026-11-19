Следующие мероприятия Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдут во Вьетнаме в 2027 году, Мексике — в 2028-м, а Сингапуре — в 2030-м. График проведения форумов подтверждён в итоговой декларации лидеров экономик объединения, принятой на саммите в китайском Шэньчжэне 19 ноября.

Вьетнам станет следующей страной — председателем АТЭС. По завершении встречи в Шэньчжэне состоялась церемония передачи полномочий, во время которой председатель КНР Си Цзиньпин передал председательство президенту Вьетнама То Ламу, сообщило вьетнамское правительство.

Для Вьетнама предстоящий саммит станет третьим в истории страны. Ранее она принимала лидеров экономик АТЭС в 2006 и 2017 годах. Основные мероприятия 2027 года запланированы на острове Фукуок.

В 2028 году председательство перейдёт к Мексике, а в 2030-м форум примет Сингапур. Эти страны были обозначены в качестве будущих организаторов ещё в декларации АТЭС 2025 года.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе переговоров с То Ламом заявил о готовности Москвы помочь Вьетнаму в подготовке саммита 2027 года. Российский лидер выразил уверенность, что Ханой сможет организовать мероприятие на высоком уровне.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поддержал итоговую декларацию саммита АТЭС в Шэньчжэне. Российский президент подчеркнул необходимость сохранять пространство для экономического сотрудничества на фоне растущей фрагментации мировой экономики.