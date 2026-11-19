От Ближнего Востока до спецслужб: О чём могли договориться Путин и Трамп на АТЭС
Эксперт Самонкин: Путин и Трамп могли обсудить обмен стратегической информацией
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Обмен стратегической информацией по Ближнему Востоку и взаимодействие спецслужб могли стать частью разговора Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС. Такое предположение в беседе с «Абзацем» высказал политолог Юрий Самонкин.
По мнению эксперта, Москва и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы ситуация на Ближнем Востоке не переросла в новую волну эскалации в 2027 году. Поэтому лидеры могли обменяться оценками обстановки и обсудить возможные способы снизить напряжённость.
Ещё одной темой, которую допустил Самонкин, стал украинский конфликт. Политолог считает, что российской стороне важно донести до американского руководства свою позицию относительно действий ВСУ, ударов по российской территории и ситуации в Крыму.
Кроме того, собеседник издания не исключил обсуждения контактов между спецслужбами двух государств. По его версии, взаимодействие могло проходить в закрытом формате и затрагивать вопросы предотвращения террористических угроз.
Самонкин также предположил, что Путин и Трамп могли затронуть перспективы торгово-экономического сотрудничества и распределения сфер влияния на международной арене.
Отдельно эксперт положительно оценил сообщения о возможном взаимодействии Москвы и Вашингтона в вопросах противодействия терроризму. По его мнению, Трамп демонстрирует европейским союзникам, что даже между государствами с серьёзными разногласиями возможно выстраивать договорённости.
Ранее Life.ru рассказывал, что 18 ноября Путин и Трамп встретились на торжественном приёме в честь участников АТЭС. В присутствии Си Цзиньпина лидеры обменялись рукопожатиями и несколькими словами. Подготовка к личному разговору президентов велась и по дипломатическим каналам. Так, 12 ноября Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны обсуждали дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта после консультаций в Абу-Даби.