Обмен стратегической информацией по Ближнему Востоку и взаимодействие спецслужб могли стать частью разговора Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС. Такое предположение в беседе с «Абзацем» высказал политолог Юрий Самонкин.

По мнению эксперта, Москва и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы ситуация на Ближнем Востоке не переросла в новую волну эскалации в 2027 году. Поэтому лидеры могли обменяться оценками обстановки и обсудить возможные способы снизить напряжённость.

Ещё одной темой, которую допустил Самонкин, стал украинский конфликт. Политолог считает, что российской стороне важно донести до американского руководства свою позицию относительно действий ВСУ, ударов по российской территории и ситуации в Крыму.

Кроме того, собеседник издания не исключил обсуждения контактов между спецслужбами двух государств. По его версии, взаимодействие могло проходить в закрытом формате и затрагивать вопросы предотвращения террористических угроз.

Самонкин также предположил, что Путин и Трамп могли затронуть перспективы торгово-экономического сотрудничества и распределения сфер влияния на международной арене.

Отдельно эксперт положительно оценил сообщения о возможном взаимодействии Москвы и Вашингтона в вопросах противодействия терроризму. По его мнению, Трамп демонстрирует европейским союзникам, что даже между государствами с серьёзными разногласиями возможно выстраивать договорённости.