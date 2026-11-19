Участники саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне проводили президента России Владимира Путина словами благодарности на русском языке. Российский лидер в ответ сказал «спасибо» по-китайски. Кадры необычного обмена любезностями опубликовал Кремль.

Эпизод произошёл 19 ноября, когда Путин покидал площадку саммита после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Провожавшие российского лидера участники мероприятия обратились к нему по-русски, а глава государства ответил им на языке принимающей стороны.

Встреча Путина и Трампа в Шэньчжэне продолжалась менее часа. Президенты провели отдельные переговоры впервые после саммита на Аляске в августе 2025 года. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, беседа прошла хорошо и носила подготовительный характер перед трёхсторонней встречей с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путина встретили в аэропорту Шэньчжэня красной дорожкой и почётным караулом. У трапа российского президента приветствовали юноши и девушки с флагами двух стран, а участники церемонии скандировали приветствие на китайском языке. На следующий день Путин провёл более двух часов на переговорах с Си Цзиньпином. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал атмосферу встречи товарищеской, отметив, что лидеры обсудили важнейшие международные вопросы.