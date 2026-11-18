Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне прошли в товарищеской атмосфере. Лидеры двух стран продолжили постоянный диалог и открыто обсудили наиболее важные вопросы международной повестки. Об этом журналистам рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Эта беседа была проведена в духе дружбы, в товарищеской обстановке», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Ушакова, встреча стала продолжением регулярных контактов между руководителями России и Китая. При этом переговоры носили официальный характер и проходили за закрытыми дверями. Стороны рассмотрели наиболее острые международные и региональные вопросы.

Беседа состоялась 18 ноября на полях саммита АТЭС и продолжалась более двух часов. Сначала Путин и Си Цзиньпин встретились в расширенном составе делегаций, после чего продолжили общение в узком кругу за рабочим завтраком.

Сам российский президент также положительно оценил состоявшиеся переговоры. Выступая перед студентами Совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института, он назвал встречу обстоятельной беседой с хорошим другом.