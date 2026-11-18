Президент России Владимир Путин назвал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином обстоятельной беседой с хорошим другом. Своей оценкой встречи российский лидер поделился во время выступления перед студентами и преподавателями совместного университета МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне.

«Дорогие друзья, как вы знаете, непосредственно перед нашей встречей у нас состоялась обстоятельная беседа, разговор с моим хорошим другом, председателем Си Цзиньпином», — сказал глава государства.

По словам Путина, во время переговоров стороны уделили особое внимание научному и образовательному сотрудничеству. Президент подчеркнул, что это направление занимает одно из приоритетных мест в отношениях Москвы и Пекина. Лидеры также положительно оценили развитие совместных проектов и ход перекрёстных Годов образования России и Китая.

После переговоров с китайским коллегой Путин посетил российско-китайский университет, где его встретили студенты с российскими флагами. Главное здание учебного заведения построено по мотивам знаменитой высотки МГУ на Воробьёвых горах.

Совместный вуз был официально создан в 2016 году и за десять лет стал одним из крупных образовательных проектов двух стран. Сегодня здесь обучаются более пяти тысяч студентов по 61 программе бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.