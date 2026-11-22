«Авангард» со счётом 3:1 обыграл «Ак Барс» и продлил победную серию
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Омский «Авангард» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв казанский «Ак Барс» со счётом 3:1. Главным героем домашней встречи стал нападающий Константин Окулов, оформивший дубль.
Хозяева захватили преимущество уже в первом периоде. На четвёртой минуте счёт открыл Александр Волков, а на 14-й Окулов удвоил преимущество омичей. Вскоре Дмитрий Кателевский отыграл одну шайбу, однако переломить ход встречи казанцам не удалось.
В начале второго периода Окулов вновь поразил ворота гостей, на этот раз реализовав большинство. Этот гол установил окончательный счёт встречи — 3:1.
Победа позволила «Авангарду» продлить успешную серию до пяти матчей. У «Ак Барса» ситуация противоположная: казанская команда потерпела четвёртое поражение подряд.
Омичи с 36 очками после 28 матчей занимают второе место в Восточной конференции. «Ак Барс» располагается на девятой строчке, набрав 29 баллов в 31 встрече.
Следующие матчи обе команды проведут во Владивостоке против «Адмирала». Казанцы выйдут на лёд 24 ноября, а омский клуб сыграет с хозяевами 26-го.
Ранее Life.ru сообщал о разгромном поражении «Авангарда» от минского «Динамо». Встреча 10 ноября завершилась со счётом 4:0 в пользу белорусского клуба, причём все шайбы хозяева забросили в третьем периоде. С тех пор омичи не потерпели ни одного поражения, выиграв пять матчей подряд.