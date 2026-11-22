Омский «Авангард» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв казанский «Ак Барс» со счётом 3:1. Главным героем домашней встречи стал нападающий Константин Окулов, оформивший дубль.

Хозяева захватили преимущество уже в первом периоде. На четвёртой минуте счёт открыл Александр Волков, а на 14-й Окулов удвоил преимущество омичей. Вскоре Дмитрий Кателевский отыграл одну шайбу, однако переломить ход встречи казанцам не удалось.

В начале второго периода Окулов вновь поразил ворота гостей, на этот раз реализовав большинство. Этот гол установил окончательный счёт встречи — 3:1.

Победа позволила «Авангарду» продлить успешную серию до пяти матчей. У «Ак Барса» ситуация противоположная: казанская команда потерпела четвёртое поражение подряд.

Омичи с 36 очками после 28 матчей занимают второе место в Восточной конференции. «Ак Барс» располагается на девятой строчке, набрав 29 баллов в 31 встрече.

Следующие матчи обе команды проведут во Владивостоке против «Адмирала». Казанцы выйдут на лёд 24 ноября, а омский клуб сыграет с хозяевами 26-го.