Минское «Динамо» обыграло омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в столице Белоруссии завершилась победой минчан со счётом 4:0.

Первые два периода прошли без голов. Соперники не смогли реализовать свои моменты, а вратари сохраняли ворота в неприкосновенности. Развязка наступила лишь на 47-й минуте, когда канадский нападающий Ретт Гарднер вывел «Динамо» вперёд. Омичи попытались переломить ход встречи, но получили ещё три шайбы. На 56-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник Тай Смит. Следом отличились Сергей Кузнецов и Ксавье Уэлле, которые поразили уже пустые ворота «Авангарда», установив окончательный результат.

Одним из героев встречи стал голкипер минчан Зак Фукале. Он не позволил сопернику отличиться ни разу, оформив матч на ноль, а также записал на свой счёт результативную передачу при четвёртой шайбе.

Победа позволила белорусскому клубу прервать серию из трёх поражений подряд. После 25 проведённых матчей «Динамо» набрало 25 очков и поднялось на восьмую строчку Западной конференции. «Авангард» с 26 баллами после 23 встреч занимает пятое место на Востоке.

Следующий матч для минчан состоится 13 ноября: команда отправится в Санкт-Петербург на игру против СКА. Омский клуб вернётся на лёд днём раньше, 12 ноября, когда сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом».

Ранее Life.ru писал, что московский ЦСКА разгромил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4:1 и вернулся на первую строчку Западной конференции КХЛ. Главным героем встречи стал Дмитрий Бучельников, оформивший дубль, а Максим Соркин и Николай Коваленко довели преимущество армейцев до трёх шайб. Победа стала для москвичей седьмой подряд на домашнем льду и позволила опередить ярославский «Локомотив».