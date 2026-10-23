Аванс будет меньше: Россиян предупредили о перекосе зарплаты в ноябре

Работников на пятидневке в ноябре ждут неравные выплаты зарплаты: за первую половину месяца начислят меньше, чем за вторую, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Игорь Балынин. По его словам, причина кроется в распределении рабочих дней: девять до середины месяца и одиннадцать после.

Оклад выплачивают с учётом числа отработанных дней в каждой части месяца. При этом ТК РФ требует перечислять зарплату не реже двух раз в месяц. Например, при окладе 95 тысяч рублей за первую половину ноября начислят 42 750 рублей, а за вторую — 52 250 рублей до вычета НДФЛ.

Общая сумма оклада при полностью отработанном месяце останется прежней. Разницу могут дополнительно увеличить премии и надбавки, которые работодатели обычно перечисляют вместе с окончательным расчётом. Однако это зависит от принятой в компании системы оплаты, а не от календаря, пояснил собеседник РИА «ФедералПресс».