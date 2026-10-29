«Авантюра века»: В Китае разоблачили план Маска по объединению SpaceX и Tesla
Sohu считает авантюрой план Илона Маска по объединению SpaceX и Tesla
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Возможное слияние SpaceX и Tesla позволило бы американскому предпринимателю Илону Маску объединить космические разработки, электромобили и искусственный интеллект в одной бизнес-структуре. Однако такой шаг потребует согласовать интересы акционеров и решить сложные вопросы оценки активов и управления, пишет издание Sohu.
«Маск начинает «авантюру века». Именно так можно охарактеризовать масштаб возможного объединения», — цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».
Аналитики полагают, что компания могла бы наладить обмен инженерными решениями, привлекать капитал и теснее связать спутниковую инфраструктуру с автономными системами. Но у космического и автомобильного бизнеса разные инвестиционные циклы и потребности в финансировании. План рискует обернуться дорогостоящим экспериментом.
Ранее Илон Маск допустил, что развитие ИИ и робототехники лишит привычные деньги прежнего значения. По его мнению, ориентирами для экономики будущего могут стать физические величины: масса, мощность и энергия.