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Опубликовано 29 октября, 15:34

«Авантюра века»: В Китае разоблачили план Маска по объединению SpaceX и Tesla

Sohu считает авантюрой план Илона Маска по объединению SpaceX и Tesla

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Возможное слияние SpaceX и Tesla позволило бы американскому предпринимателю Илону Маску объединить космические разработки, электромобили и искусственный интеллект в одной бизнес-структуре. Однако такой шаг потребует согласовать интересы акционеров и решить сложные вопросы оценки активов и управления, пишет издание Sohu.

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«Маск начинает «авантюру века». Именно так можно охарактеризовать масштаб возможного объединения», — цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».

Аналитики полагают, что компания могла бы наладить обмен инженерными решениями, привлекать капитал и теснее связать спутниковую инфраструктуру с автономными системами. Но у космического и автомобильного бизнеса разные инвестиционные циклы и потребности в финансировании. План рискует обернуться дорогостоящим экспериментом.

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Борис Эльфанд
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