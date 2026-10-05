«Аварий всё меньше»: Эксперт оценил риски запуска ядерного реактора РФ и Китая на Луну

Россия и Китай планируют разместить на Луне небольшой ядерный реактор, который по параметрам безопасности создаёт меньше рисков, чем аналогичные американские разработки. Глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН пояснил, что российские и китайские инженеры выбрали схему теплового реактора, где радиоактивное вещество распадается и нагревает тепловые пары, что делает установку компактной и технологически отработанной.

В то же время США планируют использование больших реакторов, разработка которых сопряжена с более сложными техническими и организационными вызовами, зависящими от хода программы высадки человека на Луну.

Моисеев подчеркнул, что запуск ядерных реакторов в космос не представляет угрозы для Земли, поскольку они выводятся на орбиту в неработающем состоянии и активируются только после достижения безопасной траектории. Эксперт отметил, что надёжность современных ракет-носителей значительно выросла, а аварий становится всё меньше.

Он напомнил о единственном историческом инциденте с советским спутником «Космос-954», упавшим на территорию Канады в активном состоянии, который, однако, не причинил вреда людям. Глобальные риски учитываются и минимизируются специальными мерами безопасности.

При этом Моисеев признал, что российско-китайский проект пока находится на стадии проработки и строгой договорённости между сторонами ещё нет. Тем не менее он выразил уверенность в способности России реализовать задачу, опираясь на огромный накопленный опыт в области космических ядерных установок.