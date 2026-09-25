Авиабилеты в России могут подорожать из-за сбора на поддержку SJ-100 и МС-21

Стоимость авиабилетов в России может вырасти на 5–15% в случае введения нового сбора с пассажиров. Об этом SHOT рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

По его словам, размер доплаты может зависеть от сезона и направления. Наиболее заметным сбор окажется для относительно дешёвых перелётов в европейской части России, где его доля способна достигать 15% от стоимости билета.

На дальних и более дорогих маршрутах влияние дополнительного платежа будет менее ощутимым. В частности, при перелётах на Камчатку процент переплаты окажется ниже из-за высокой базовой стоимости билета.

Предварительно обсуждается сбор в размере от 500 до 1000 рублей с пассажира. При этом Янков не исключил, что на отдельных направлениях, в том числе внутренних, сумма может быть выше.

Полученные средства предполагается направлять на лизинг и эксплуатацию новых самолётов российского производства. Пока речь идёт лишь об инициативе Минтранса и Минпромторга: окончательный размер сбора, порядок его расчёта и сроки возможного введения ещё не утверждены.

Ранее Life.ru сообщал о возможном введении специального сбора для поддержки российских самолётов SJ-100 и МС-21. В отрасли обсуждались предварительные суммы около 700 рублей на внутренних рейсах и 1800 рублей на международных. Кроме того, аналитики предупреждали о возможном росте стоимости авиаперелётов на 10–15% на фоне дефицита самолётов и дорогого топлива.