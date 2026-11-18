Немецкая авиакомпания Condor начала сокращать количество печатных журналов в самолётах ради экономии керосина. Перевозчик рассчитывает снизить вес лайнеров даже за счёт таких мелочей, сообщает Bild.

С 1 ноября на коротких и среднемагистральных рейсах пассажирам оставляют по два журнала на три кресла, а на дальних маршрутах — по одному на два места. При этом электронная версия издания по-прежнему доступна через бортовую систему развлечений.

Каждый журнал весит около 150 граммов. Если сократить их количество с 300 до 150 экземпляров, самолёт станет легче на 22,5 килограмма. По расчётам отраслевого блога Openairlines, за восьмичасовой перелёт это может сэкономить примерно 6,3 килограмма топлива.

Одними журналами компания ограничиваться не собирается. В рамках программы Cabin-Clearing специалисты проверяют всё съёмное оборудование и расходные материалы в салонах, включая запасы мыла, бумажных полотенец, наушников, подушек и пледов. Лишнее убирают, а необходимое оставляют в минимальном количестве. При этом аварийно-спасательное оборудование и всё, что связано с безопасностью полётов, сокращения не затрагивают.

Пока эксперимент рассчитан на зимний сезон. После его завершения Condor оценит реальную экономию и решит, стоит ли сохранять новые нормы. Перевозчик продолжает работать в убыток, несмотря на рост выручки, поэтому намерен сокращать расходы на 100 миллионов евро ежегодно в течение двух ближайших финансовых лет. Антикризисная программа также предусматривает пересмотр контрактов с партнёрами и сокращение персонала.

Ранее Life.ru рассказывал, что польская авиакомпания LOT начала отменять рейсы из-за резкого подорожания топлива. По данным перевозчика, доля керосина в общих расходах может достигать 40%. При этом проблемы европейской авиации не ограничиваются ценами: в семи аэропортах Италии возникли перебои с поставками топлива из-за протестов дальнобойщиков. В отдельных воздушных гаванях экипажам рекомендовали заранее запасаться керосином для обратного перелёта.