Авианосец George H. W. Bush покинул Таиланд и вернулся в Аравийское море

Авианосец George H. W. Bush (CVN 77) вернулся в Аравийское море после визита в Таиланд. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

На борту корабля находятся около 5 тыс. членов экипажа и персонала. Они продолжают поддерживать операции американских сил на Ближнем Востоке в рамках планового развёртывания, уточнило командование.

Напомним, американский авианосец прибыл на Пхукет 4 октября вместе с эсминцем USS Delbert D. Black. Перед визитом полиция Пхукета напомнила американской стороне о необходимости строго соблюдать законы Таиланда во время отдыха на острове. В связи с этим правоохранители Пхукета ввели усиленный режим работы. Меры действовали с 4 по 9 октября. К обеспечению порядка привлекли 150 полицейских. Особое внимание уделили району пляжа Патонг, популярного у иностранных гостей.