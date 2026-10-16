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Опубликовано 16 октября, 03:25

Авианосец George H. W. Bush покинул Таиланд и вернулся в Аравийское море

Обложка © X / U.S. Central Command

Обложка © X / U.S. Central Command

Авианосец George H. W. Bush (CVN 77) вернулся в Аравийское море после визита в Таиланд. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

На борту корабля находятся около 5 тыс. членов экипажа и персонала. Они продолжают поддерживать операции американских сил на Ближнем Востоке в рамках планового развёртывания, уточнило командование.

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Напомним, американский авианосец прибыл на Пхукет 4 октября вместе с эсминцем USS Delbert D. Black. Перед визитом полиция Пхукета напомнила американской стороне о необходимости строго соблюдать законы Таиланда во время отдыха на острове. В связи с этим правоохранители Пхукета ввели усиленный режим работы. Меры действовали с 4 по 9 октября. К обеспечению порядка привлекли 150 полицейских. Особое внимание уделили району пляжа Патонг, популярного у иностранных гостей.

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