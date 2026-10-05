Полиция Пхукета перешла на усиленный режим из-за 5 тысяч солдат США на отдыхе

На Пхукете ввели усиленный режим работы полиции в связи с прибытием на отдых более пяти тысяч военнослужащих ВМС США. Об этом сообщило региональное управление полиции.

Меры действуют с 4 по 9 октября. К обеспечению порядка привлекли 150 полицейских: они будут круглосуточно патрулировать территорию, собирать оперативную информацию и регулировать движение. Особое внимание уделят району пляжа Патонг, популярного у иностранных гостей.

Для координации работы развернули совместный оперативный центр. По словам командующего полицией Пхукета Сурачая Суксая, он объединил туристическую и иммиграционную полицию, представителей местных властей и таиландских ВМС.

«Мы объединяем ресурсы всех ведомств, чтобы обеспечить охрану правопорядка и создать безопасные условия как для местных жителей и туристов, так и для прибывающего контингента», — говорится в заявлении полиции.

Американские военные прибыли 4 октября на авианосце USS George H. W. Bush и эсминце USS Delbert D. Black. На борту первого находятся около 4,8 тысячи человек, второго — примерно 320. Перед визитом полиция Пхукета напомнила американской стороне о необходимости строго соблюдать законы Таиланда во время отдыха на острове.

Ранее Life.ru рассказывал, как двух моряков с американского авианосца USS Abraham Lincoln доставили в полицию после драки в Паттайе. По сообщению таиландского армейского телеканала, нетрезвые военнослужащие выясняли отношения между собой в районе Пешеходной улицы.