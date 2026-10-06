ВМС Франции рассказали о состоянии ядерных установок после пожара на единственном авианосце
ВМС Франции: Пожар на авианосце «Шарль де Голль» не затронул ядерные установки
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Пожар на единственном действующем атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» обошёлся без пострадавших и не затронул ядерные установки корабля. Об этом сообщили французские ВМС.
«Пострадавших нет, и никакого воздействия на ядерные установки корабля не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Возгорание произошло утром 5 октября, когда корабль находился на техническом обслуживании на военно-морской базе в Тулоне. Сигнал тревоги поступил незадолго до 11:30 из небольшого технического помещения рядом с авиационным ангаром. Предварительно причиной ЧП могли стать работы с использованием газового резака. Специалисты продолжают выяснять точные обстоятельства произошедшего.
«Шарль де Голль» находится на плановом ремонте с конца августа. Завершить обслуживание предполагается в начале декабря.
Ранее Life.ru сообщал, что «Шарль де Голль» должен был вернуться с Ближнего Востока во Францию для прохождения заранее запланированного ремонта. Перед этим авианосец выполнял задачи в районе Аравийского моря. 5 октября стало известно, что на борту произошёл пожар.
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