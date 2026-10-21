Автомобиль главы РФПИ Дмитриева заметили в Пулково перед прилётом Уиткоффа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Санкт-Петербург для проведения контактов с российской стороной. В аэропорту Пулково уже находится автомобиль спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Планы американского эмиссара посетить Россию ранее подтвердил госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что дипломат вылетел в Северную столицу в среду утром. Накануне о визите американского представителя в РФ также сообщал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Комментируя предстоящие события, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует общественность о том, когда и в каком формате пройдёт встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом.