Автомобиль главы РФПИ Дмитриева заметили в Пулково перед прилётом Уиткоффа
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Санкт-Петербург для проведения контактов с российской стороной. В аэропорту Пулково уже находится автомобиль спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
Планы американского эмиссара посетить Россию ранее подтвердил госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что дипломат вылетел в Северную столицу в среду утром. Накануне о визите американского представителя в РФ также сообщал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Комментируя предстоящие события, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует общественность о том, когда и в каком формате пройдёт встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом.
Визиту в Россию предшествовали многосторонние консультации в Осло. Во вторник власти Норвегии подтвердили проведение переговоров по украинскому урегулированию с участием Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба и самого Уиткоффа, к которым в дистанционном формате подключился зять американского лидера Джаред Кушнер. Сразу после завершения европейского раунда контактов посланник США отправился в Россию.
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