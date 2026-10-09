Авторы каналов в «Максе» получили 1,5 млн рублей донатов за несколько дней

Создатели публичных каналов в мессенджере «Макс» всего за несколько дней собрали от подписчиков свыше 1,5 миллиона рублей через донаты. Об этом на форуме «Цифровые решения» сообщил глава сервиса Фарит Хуснояров.

Новым инструментом монетизации успели воспользоваться около 4 тысяч авторов.

«Мы запустили систему донатов, ей воспользовались уже 4 тыс. и в первые же дни заработали 1,5 млн рублей», — сказал Хуснояров.

Опция сбора добровольных взносов за контент появилась в «Максе» 1 октября. Накопленную сумму автор видит прямо в мини-приложении. Поддержать любимый канал подписчик может переводом — за одну операцию разрешено отправить не больше 10 тысяч рублей.

Ранее Life.ru писал, что в «Максе» запустили тестирование рекламных инструментов. Разработчики изучают возможности размещения рекламы, однако подробности работы новых инструментов ещё не раскрывают.