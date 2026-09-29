Штрафы за нарушение ПДД могут начать присылать россиянам через «Макс»

Россияне в будущем смогут получать постановления о штрафах за нарушение ПДД через мессенджер «Макс». Для этого правительство совместно с властями Москвы планирует до конца года подготовить необходимые изменения в законодательство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Сейчас документы по административным правонарушениям направляют заказными письмами либо в электронной форме через предусмотренные законом сервисы. Инициативу предложила мэрия Москвы. По сведениям агентства, её поддержали в Кремле, а необходимые нормативные акты, включая изменения в КоАП, планируется принять до середины декабря.

Авторы предложения рассчитывают сократить время между вынесением постановления и его получением водителем. Около 30% граждан узнают о штрафах с опозданием и из-за этого могут лишиться возможности оплатить их со скидкой.

Одним из аргументов в пользу платформы источники называют возможность идентифицировать пользователя через подтверждённую учётную запись. Аудитория «Макса» уже превышает 130 млн пользователей.