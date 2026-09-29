Штрафы за нарушение ПДД могут начать присылать россиянам через «Макс»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россияне в будущем смогут получать постановления о штрафах за нарушение ПДД через мессенджер «Макс». Для этого правительство совместно с властями Москвы планирует до конца года подготовить необходимые изменения в законодательство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Сейчас документы по административным правонарушениям направляют заказными письмами либо в электронной форме через предусмотренные законом сервисы. Инициативу предложила мэрия Москвы. По сведениям агентства, её поддержали в Кремле, а необходимые нормативные акты, включая изменения в КоАП, планируется принять до середины декабря.
Авторы предложения рассчитывают сократить время между вынесением постановления и его получением водителем. Около 30% граждан узнают о штрафах с опозданием и из-за этого могут лишиться возможности оплатить их со скидкой.
Одним из аргументов в пользу платформы источники называют возможность идентифицировать пользователя через подтверждённую учётную запись. Аудитория «Макса» уже превышает 130 млн пользователей.
Ранее сообщалось, что платформа начала тестировать рекламные инструменты. За первые пять месяцев 2026 года количество рекламодателей увеличилось в 7,5 раза, а расходы на продвижение выросли в 37 раз. Кроме того, по данным исследования MaxStat, число рекламных размещений в мессенджере с декабря по апрель увеличилось в 13,5 раза.
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