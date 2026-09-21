Axios: Трамп готовился ударить по хуситам, но в последний момент передумал

Президент США Дональд Трамп на выходных всерьёз рассматривал возможность ударов по позициям движения «Ансар Аллах» в Йемене, однако в итоге отказался от операции. Об этом сообщил Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным издания, вопрос об атаке возник после нескольких обращений наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Эр-Рияд настаивал на вмешательстве Вашингтона на фоне продвижения хуситов к стратегически важному проливу Баб-эль-Мандеб.

Трамп, как утверждают источники Axios, обсуждал возможные удары, но решил не расширять участие США в конфликте. Одним из опасений назывался риск дальнейшей эскалации и угрозы судоходству в Красном море.

Баб-эль-Мандеб имеет ключевое значение для морских перевозок между Красным морем и Индийским океаном. На фоне боевых действий вокруг Йемена ситуация у этого маршрута остаётся одним из главных источников напряжённости в регионе.

За последние недели хуситы неоднократно заявляли об ударах по территории Саудовской Аравии. 19 сентября движение сообщило об атаках на цели в Эр-Рияде и объекты Saudi Aramco в Янбу. Life.ru также писал о ракетно-дроновых атаках хуситов на три саудовских города и об ударах по Эр-Рияду и инфраструктуре Saudi Aramco.