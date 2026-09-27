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Опубликовано 27 сентября, 14:24

Азаров обвинил Зеленского в лицемерии из-за реакции на убийство монаха в Польше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров обвинил Владимира Зеленского в двойных стандартах. По мнению экс-премьера, реакция киевского главаря на гибель монаха в польском Ярославе выглядит лицемерной на фоне его молчания о более раннем убийстве.

«Тот же Зеленский вообще никак не отреагировал на жестокое убийство монаха в Святогорской Лавре украинскими военными. И не потребовал правосудия», — написал он в личном Telegram-канале.

По его словам, это очередной пример лжи и притворства со стороны Зеленского.

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Напомним, 24 сентября бывший украинский военный устроил резню в монастыре в польском городе Ярослав. В результате пострадали пять человек: четверо мужчин и одна женщина. Всех их госпитализировали. Позже стало известно, что один из раненых священнослужителей скончался. Подозреваемого — 31-летнего гражданина Украины — правоохранители уже задержали.

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Вероника Бакумченко
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