Бывший глава украинского правительства Николай Азаров обвинил Владимира Зеленского в двойных стандартах. По мнению экс-премьера, реакция киевского главаря на гибель монаха в польском Ярославе выглядит лицемерной на фоне его молчания о более раннем убийстве.

«Тот же Зеленский вообще никак не отреагировал на жестокое убийство монаха в Святогорской Лавре украинскими военными. И не потребовал правосудия», — написал он в личном Telegram-канале.

По его словам, это очередной пример лжи и притворства со стороны Зеленского.

Напомним, 24 сентября бывший украинский военный устроил резню в монастыре в польском городе Ярослав. В результате пострадали пять человек: четверо мужчин и одна женщина. Всех их госпитализировали. Позже стало известно, что один из раненых священнослужителей скончался. Подозреваемого — 31-летнего гражданина Украины — правоохранители уже задержали.