«Баба-яга» атаковала без остановки: Трое бойцов вырвались из ловушки дронов благодаря туману

Туман помог трём российским военнослужащим покинуть наблюдательный пост после двух суток под атаками украинского тяжёлого дрона «Баба-яга». Об этом РИА «Новости» рассказал разведчик подразделения специальных операций группировки войск «Центр» с позывным Хаба.

Группа оборудовала позицию примерно в двух километрах от линии боевого соприкосновения и передавала командованию данные о противнике. Через некоторое время пост обнаружили украинские военные.

По словам Хабы, после этого дрон начал регулярно атаковать укрытие. Разведчик утверждает, что за двое суток по позиции было произведено около 70 сбросов.

«Двое суток «Баба-Яга» нас разбирала. И почему-то именно этот момент даже штурма так не запомнился, как этот момент запомнился. Там около 70 раз в сутки работали сбросы «Бабы-Яги», — рассказал военнослужащий.

Сменить точку сразу не получилось из-за постоянного присутствия в воздухе украинских разведывательных беспилотников. Передвижение группы могло быть замечено с воздуха.

Выйти с поста удалось только после того, как местность накрыл туман. Он скрыл военнослужащих от наблюдения.

«Погода именно спасла, мне кажется», — добавил Хаба.