Пожилые россияне, которые приходят в банк открыть вклад, жалуются, что им под видом депозита оформили программу долгосрочных сбережений (ПДС), страховку или инвестиционный продукт. Газета «Известия» изучила 18 судебных споров и 22 обращения граждан за 2026 год, связанных с продажей таких продуктов.

Финансовому уполномоченному чаще всего жалуются на договоры инвестиционного страхования жизни и ПДС. По оценке эксперта Артура Галяутдинова, особенно уязвимы пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Многие годами держат деньги на вкладах, доверяют сотрудникам отделения и к моменту обращения успевают накопить значительную сумму.

Иногда клиенту действительно открывают вклад, но повышенную ставку предлагают лишь при условии, что он также откроет брокерский счёт или передаст деньги в доверительное управление. По словам руководителя проекта «За права заёмщиков» Евгении Лазаревой, банки стали чаще использовать такой подход. Зампред Банка России Михаил Мамута подтвердил, что регулятор сталкивается с продажей дополнительных продуктов вместе с депозитом, хотя таких случаев пока немного.