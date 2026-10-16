Башкирская группа AY YOLA нацелилась на следующий этап «Грэмми»
Обложка © VK / AY YOLA
Участники башкирской группы AY YOLA надеются пройти в следующий этап голосования американской музыкальной премии «Грэмми». При этом артисты считают уже само попадание в первый раунд серьёзным достижением не только для коллектива, но и для всего Башкортостана.
«Мы смотрим вперёд, надеемся на то, что нам удастся продвинуться и дальше. Но в любом случае осознаём, что даже на данный момент это уже достижение», — рассказали музыканты в беседе с РИА «Новости».
Участники коллектива подчеркнули, что международное признание имеет большое значение для их творческой деятельности и родной республики. Главной своей миссией они называют популяризацию башкирской культуры и древнего эпоса «Урал-Батыр». По словам артистов, чем больше людей за рубежом узнают о Башкортостане, услышат национальный язык и традиционные музыкальные инструменты, тем ближе группа окажется к поставленной цели.
Основатель и продюсер проекта Руслан Шайхитдинов также рассказал, что в этот день коллектив прежде всего ожидал выхода новой композиции Adel, написанной на стихи Александра Пушкина. Песня имеет для музыканта особое семейное значение, поскольку его дочь и солистку группы зовут Адель. Продюсер объяснил, что свадьба с супругой Людмилой состоялась в год 200-летия со дня рождения поэта, и это повлияло на выбор имени дочери.
AY YOLA выпустила дебютный альбом в 2025 году и приобрела широкую известность благодаря песне Homay. Клип на главный хит коллектива набрал более 50 миллионов просмотров на YouTube, а суммарное число прослушиваний композиций группы на различных платформах превысило три миллиарда.
Ранее Life.ru сообщал, что AY YOLA вошла в бюллетень первого раунда голосования «Грэмми» сразу в двух категориях — с альбомом Ural Batyr и синглом Aihylyu. Первый этап продлится до 22 октября, а официальный список номинантов объявят 16 ноября. Кроме того, в августе 2025 года башкирское трио стало одним из послов международного музыкального конкурса «Интервидение».
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