Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на школьницу в Ижевске. Мужчина пытался силой затащить ребёнка в подъезд жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в мессенджере MAX.

Инцидент произошёл 24 ноября на Клубной улице. Девочка начала кричать и сопротивляться, благодаря чему смогла вырваться и убежать. Нападение зафиксировала камера видеонаблюдения.

Крики школьницы услышали местные жители, которые вызвали полицию. В тот же день мужчину задержали и доставили в отдел.

Как ранее выяснил SHOT, нападавшим предположительно оказался 31-летний уроженец Татарстана, работающий на местном бетонном заводе. Три года назад мужчина был судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ему назначили 160 часов обязательных работ и лишили водительских прав на два с половиной года.