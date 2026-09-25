«Базарная риторика»: Шеремет назвал хамством ответ Зеленского на вопрос о поездке в Москву

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал хамством ответ Владимира Зеленского на вопрос о возможном визите в Москву. Такое мнение парламентарий высказал РИА «Новости».

«Хамство Зеленского показывает его невменяемость. И этот человек ещё говорит о каких-то переговорах и уверяет в серьёзности намерений договариваться», — заявил Шеремет.

По его оценке, глава киевского режима своим поведением и резкими высказываниями опустил публичную дискуссию до уровня «базарной риторики».

Поводом стала реплика Зеленского после выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Когда журналисты спросили его по-русски, когда он собирается приехать в Москву, тот ответил: «На ракете», сопроводив фразу нецензурным словом.

Ранее Life.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на эту же фразу Зеленского. Дипломат провела историческую параллель с Лжедмитрием и также прокомментировала манеру ответа украинского политика.