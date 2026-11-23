Более 500 авиарейсов отменили в Бельгии из-за масштабных протестов против сокращения социальных расходов. Нарушения авиасообщения затронули свыше 51 тысячи пассажиров, сообщает компания Touring, которая отслеживает транспортную ситуацию в стране.

В Бельгии из-за массовых протестов отменили более 500 авиарейсов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ hassan_akariou, haber_belcika

Сильнее всего пострадал международный аэропорт Брюсселя, где отменили 405 рейсов — около 95% всего расписания. Аэропорт Шарлеруа полностью прекратил обслуживание пассажирских самолётов, а в Льеже пришлось отказаться от части запланированных вылетов и прилётов.

Причиной транспортного коллапса стало участие авиадиспетчеров в общенациональной забастовке. Компания Skeyes, отвечающая за управление воздушным движением, предупредила, что с 07:00 до 21:00 по местному времени не сможет обеспечивать обычное обслуживание рейсов. Исключение сделали только для экстренных полётов и операций, необходимых для безопасности.

Тем временем в Брюсселе десятки тысяч человек вышли на улицы, протестуя против экономической политики правительства. Демонстранты прошли от Северного до Южного вокзала по центральным бульварам. Организаторы рассчитывали собрать около 50 тысяч участников, однако, по оценкам полиции, в шествии приняли участие порядка 45 тысяч человек.

Акцию организовали крупнейшие профсоюзы страны. Недовольство вызвали планы властей по сокращению социальных выплат и государственных расходов. Участники выступлений также требуют защиты покупательной способности населения и пересмотра экономических реформ.

Ранее Life.ru рассказывал, что в конце октября владельцы магазинов в Брюсселе начали заколачивать витрины деревянными щитами, опасаясь повторения погромов. Предыдущие выступления сопровождались столкновениями с полицией, повреждением имущества и разграблением торговых точек. Некоторые предприниматели предпочли временно закрыть свои заведения. На фоне обострения ситуации МИД Белоруссии рекомендовал гражданам отказаться от необязательных поездок в шесть европейских стран, включая Бельгию. Ведомство предупреждало о рисках для путешественников и возможных ограничениях транспортного сообщения.