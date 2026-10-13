Бельгийского посла вызвали в МИД: Москва отвергла обвинения в диверсиях и военных угрозах

Посла Бельгии в Москве Мишеля Жеребцоффа вызвали 13 октября в Министерство иностранных дел России на фоне заявлений бельгийского руководства о предполагаемых угрозах со стороны РФ. Российское внешнеполитическое ведомство категорически отвергло обвинения Брюсселя.

Как сообщили в МИД РФ, Москва не согласна с утверждениями бельгийских властей о гибридных, диверсионных и прямых военных угрозах, якобы исходящих от России.

Российская сторона дала понять, что не принимает подобные оценки бельгийского руководства. При этом подробности состоявшейся беседы с дипломатом и возможные дальнейшие шаги Москвы в опубликованном сообщении не раскрываются.

Отношения двух стран ранее уже осложнялись из-за взаимных обвинений. Бельгийские представители неоднократно высказывали опасения по поводу предполагаемых действий России на территории европейских государств. Москва подобные обвинения отвергала.

В частности, представители бельгийского военного руководства допускали возможность вооружённого конфликта между Россией и странами НАТО. Российские дипломаты, в свою очередь, критиковали такие прогнозы и связывали их с увеличением военных расходов в Европе.

Ранее Life.ru рассказывал, как российское посольство отреагировало на прогноз бельгийского генерала о возможном нападении России на Прибалтику. В дипмиссии тогда подвергли критике подобные заявления, назвав их частью кампании по запугиванию европейского населения.