Белоусов проголосовал на выборах депутатов Госдумы
Министр обороны Белоусов принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Обложка © Telegram/Минобороны России
Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в голосовании на выборах в Государственную Думу.
Министр обороны Белоусов принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Видео © Telegram/Минобороны России
18–20 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва: раньше всех участки открылись на Камчатке и Чукотке, затем голосование началось в остальных регионах. Параллельно с федеральной кампанией идут региональные и муниципальные выборы. Явка на выборах депутатов Госдумы к 14:00 мск 19 сентября достигла 32,58% по федеральному округу, продолжая расти во второй день голосования.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова проголосовала на выборах в Госдуму на одном из участков Москвы, выбрав традиционный бумажный бюллетень вместо электронного формата. Она объяснила это семейной традицией и желанием сохранить привычный для родных способ голосования.
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