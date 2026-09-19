Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 12:43

Белоусов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Министр обороны Белоусов принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Обложка © Telegram/Минобороны России

Министр обороны Белоусов принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Обложка © Telegram/Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в голосовании на выборах в Государственную Думу.

Министр обороны Белоусов принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Видео © Telegram/Минобороны России

18–20 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва: раньше всех участки открылись на Камчатке и Чукотке, затем голосование началось в остальных регионах. Параллельно с федеральной кампанией идут региональные и муниципальные выборы. Явка на выборах депутатов Госдумы к 14:00 мск 19 сентября достигла 32,58% по федеральному округу, продолжая расти во второй день голосования.

Всю ночь без перерыва: Памфилова рассказала о мощной атаке на систему выборов в Москве
Всю ночь без перерыва: Памфилова рассказала о мощной атаке на систему выборов в Москве

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова проголосовала на выборах в Госдуму на одном из участков Москвы, выбрав традиционный бумажный бюллетень вместо электронного формата. Она объяснила это семейной традицией и желанием сохранить привычный для родных способ голосования.

Больше новостей о выборах, работе ЦИК и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Госдума
  • Андрей Белоусов
  • Выборы — 2026
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar