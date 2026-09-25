Белоусову доложили о создании полосы безопасности в приграничье

Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров представил министру обороны России Андрею Белоусову доклад о формировании полосы безопасности в приграничных районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север». Видео © Telegram / Минобороны России

По информации ведомства, речь шла о действиях российских подразделений на территории Сумской и Харьковской областей. Военачальник отчитался о выполнении поставленных задач на обоих направлениях.

«Командующий группировкой войск „Север“ генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин сообщил о продолжении формирования полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. В начале сентября президент заявил, что подразделения группировки «Север» находятся примерно в 12 километрах от окружной дороги Сум. До этого Никифоров докладывал главе государства о расширении приграничной зоны и возможности заранее выявлять подготовку ВСУ к прорыву российской границы.