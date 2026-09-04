Berliner Zeitung увидела сигнал к переговорам в заявлении Путина об Украине

Немецкая Berliner Zeitung обратила внимание на заявление Владимира Путина о возможности договорённости по Украине. Издание считает, что слова российского президента показывают: Москва по-прежнему оставляет открытой возможность продолжения переговоров.

На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин заявил, что Россия и Украина должны прежде всего самостоятельно решить ключевые вопросы урегулирования, тогда как другие государства могут помочь сторонам.

«Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать их и помочь», — сказал российский лидер.

Berliner Zeitung отдельно выделила ответ Путина на вопрос о шансах добиться соглашения. Президент заявил, что такая возможность сохраняется. Газета считает показательным сам факт того, что перспектива дальнейших переговоров остаётся в публичной риторике Кремля.

В публикации также обращается внимание на продолжающиеся контакты Москвы и Киева. По словам Путина, сейчас они идут преимущественно по линии специальных служб двух стран. Насколько стороны близки к возможным договорённостям, Berliner Zeitung считает оценить затруднительным.

Ранее Путин призвал Россию и Украину самостоятельно искать решение конфликта, подчеркнув, что другие страны могут лишь поддержать процесс и помочь сторонам.