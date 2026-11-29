ОРВИ не всегда сопровождается только привычными симптомами — кашлем, насморком и повышенной температурой. Гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала Life.ru, почему во время болезни иногда возникают тошнота, рвота и диарея и в каких случаях необходимо обратиться за медицинской помощью.

Рвота и диарея — не классические проявления инфекции, также вызывающей респираторные симптомы. Однако иногда симптомы действительно возникают одновременно. Например, при заражении некоторыми вирусами типа аденовируса могут быть и респираторные, и желудочно-кишечные симптомы. Параллельно с этим могут также воспаляться глаза — развивается конъюнктивит. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

Иногда проблемы с пищеварением появляются на фоне лечения ОРВИ. Дискомфорт в кишечнике способны вызывать некоторые обезболивающие и жаропонижающие препараты, а антибиотики могут нарушать баланс кишечной микрофлоры и провоцировать диарею. Особенно опасно принимать такие лекарства самостоятельно, без назначения врача.

Гастроэнтеролог объяснила, что иногда люди самостоятельно начинают принимать антибиотики при ОРВИ. По её словам, подобное лечение не облегчает основные симптомы заболевания, поскольку антибиотики не действуют на вирусы. При этом их необоснованное применение способно дополнительно вызвать нарушения пищеварения.

Чем опасны рвота и диарея во время ОРВИ

Независимо от причины расстройства пищеварения важно не допустить обезвоживания организма. При значительной потере жидкости и солей может нарушаться работа сердца, почек и нервной системы. Повышенная температура тела усугубляет ситуацию, поскольку человек дополнительно теряет влагу с потом.

Поэтому во время болезни необходимо регулярно восполнять потерю жидкости, лучше небольшими порциями. При частой рвоте или диарее могут понадобиться специальные растворы для восстановления водно-солевого баланса. Если человек не может пить или появляются признаки выраженного обезвоживания, требуется медицинская помощь.

Если рвота или диарея возникли однократно, а человек чувствует себя относительно нормально, дополнительные меры обычно не требуются. При отсутствии сильной боли в животе и других тревожных симптомов достаточно соблюдать рекомендации лечащего врача, пить жидкость и наблюдать за самочувствием.

«Однако если рвота или диарея повторяются, сопровождаются выраженной слабостью, болью в животе или признаками обезвоживания, следует вызвать врача, чтобы он оценил состояние и скорректировал лечение», — предупредила Кашух.

Как распознать сопутствующую кишечную инфекцию

Иногда причиной диареи и других нарушений пищеварения становится не сама ОРВИ, а сопутствующая кишечная инфекция. По словам гастроэнтеролога, заподозрить её позволяют внезапно возникшие выраженные симптомы. Например, при остром гастроэнтерите могут наблюдаться многократная рвота, водянистый стул, спазмы в животе и повышение температуры.

В подобных случаях может потребоваться дополнительное обследование. Врач при необходимости назначит анализы, чтобы определить причину заболевания и подобрать подходящее лечение. При этом установить источник симптомов только по их сочетанию удаётся не всегда.

По словам Кашух, лечение многих вирусных кишечных инфекций, как и ОРВИ, включает поддерживающие меры. Основное внимание уделяется восполнению жидкости и солей, щадящему питанию и наблюдению за общим состоянием пациента. Однако при некоторых бактериальных инфекциях подход к терапии отличается.

«В некоторых случаях, например при дизентерии или сальмонеллёзе, требуются антибиотики», — отметила врач.

Необходимость таких препаратов зависит от возбудителя, тяжести заболевания и состояния пациента. Самостоятельно принимать их нельзя, поскольку это может вызвать побочные эффекты, затруднить диагностику и способствовать развитию устойчивости бактерий к лекарствам.

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