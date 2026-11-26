В Сети набирает популярность рецепт домашнего отвара от простуды на основе лаврового листа, имбиря и мёда, которому приписывают антибактериальные свойства. Однако рассчитывать на выздоровление благодаря такому напитку не стоит. О том, когда народное средство действительно может облегчить состояние, а когда рискует навредить, Life.ru рассказала врач-терапевт Кристина Радина.

Этот рецепт отвара с лавровым листом от простуды и его чудодейственные свойства сильно преувеличены, не ждите чуда. Кристина Радина Врач - терапевт

По словам врача, прежде всего необходимо разобраться в природе заболевания. Многие до сих пор ошибочно полагают, что существует заразная вирусная простуда и отдельная разновидность простуды, вызванная исключительно переохлаждением. Однако само по себе пребывание на морозе не вызывает инфекцию. Насморк, боль в горле, кашель и повышение температуры могут свидетельствовать о попадании в организм вирусов или бактерий.

От причины заболевания зависит и лечение. При бактериальных инфекциях по назначению врача применяют антибиотики, а при некоторых вирусных заболеваниях — противовирусные препараты. При этом большинство случаев обычной простуды не требуют специфического противовирусного лечения.

Радина объяснила, что при поражении вирусом клеток дыхательных путей могут развиваться трахеит или бронхит. Кашель в таких случаях возникает из-за воспаления, раздражения дыхательных путей, скопления мокроты, а иногда и бронхоспазма. Устранить причину этих процессов лавровый отвар не способен. Кроме того, организму обычно требуется около недели, чтобы справиться с основными симптомами неосложнённой простуды, а сам кашель может сохраняться дольше.

Что касается имбиря и мёда, то терапевт отводит им преимущественно вспомогательную роль. Тёплый напиток способен увлажнить слизистую, смягчить раздражённое горло и облегчить неприятные ощущения.

«Раньше таким лечились, когда не была доступна современная медицина и различные сиропы», — напомнила врач.

Сегодня существуют лекарственные средства с изученным механизмом действия: одни облегчают отхождение мокроты, другие подавляют кашлевой рефлекс. Подбирать их необходимо с учётом характера кашля и причины заболевания.

Особенно опасно, по словам Радиной, увлекаться народными средствами при пневмонии. Пока человек пытается избавиться от кашля при помощи домашнего напитка, заболевание может прогрессировать. При появлении одышки, боли в груди или ухудшении общего состояния необходимо обратиться за медицинской помощью.

Впрочем, иногда отвар действительно способен помочь. Например, с началом отопительного сезона многие сталкиваются с пересыханием слизистых оболочек и кашлем из-за недостаточной влажности воздуха в квартире. В этом случае тёплый напиток уменьшает раздражение горла, создавая впечатление, будто народное средство обладает чудодейственными свойствами.

«Тогда человек думает: «Вау, действительно чудо-средство!», хотя на самом деле отвар просто помог убрать сухость, а не проявил какие-то особые целебные свойства», — заключила Радина.

Между тем в России продолжается сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями. Как сообщили 26 ноября в Роспотребнадзоре, циркуляции новых опасных вирусов в стране не выявлено. При этом за 46-ю неделю 2026 года зарегистрировали более 608 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции.