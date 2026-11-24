Если ребёнок принёс грипп из детского сада, инфекция может быстро распространиться среди остальных членов семьи. При этом некоторые привычные способы профилактики, например раскладывание чеснока по квартире, не помогают защититься от вируса. Что действительно снижает риск заражения и каких ошибок следует избегать, Life.ru рассказала врач-педиатр клиники «Атрибьют» Мария Пушкарёва.

По словам специалиста, главной мерой профилактики гриппа остаётся ежегодная вакцинация. Прививка снижает риск тяжёлого течения болезни и опасных осложнений, в том числе пневмонии. Кроме того, вакцинация родителей и старших детей может обеспечивать дополнительную защиту младенцам младше шести месяцев, которым прививка от гриппа ещё не положена.

Вирус гриппа проникает в организм не только воздушно-капельным путём, но и через контактные поверхности, на которых он живёт до двух суток. Самая базовая и доказанная привычка — мытьё рук с мылом не менее двадцати секунд сразу после возвращения с улицы. Мария Пушкарёва Врач-педиатр клиники Атрибьют

Слишком сухой воздух способствует пересыханию слизистых оболочек и может облегчать распространение мелких частиц, содержащих вирус. В сезон респираторных инфекций врач также рекомендует выделить каждому члену семьи отдельное полотенце или пользоваться одноразовыми бумажными.

Если ребёнок уже заболел, ограничивать его контакты с другими домочадцами следует как можно раньше. По возможности ему нужно выделить отдельную комнату, а уход поручить одному взрослому, желательно привитому от гриппа в текущем сезоне.

При тесном контакте с заболевшим педиатр рекомендует использовать плотно прилегающую маску. Важно регулярно проветривать помещение, мыть посуду и очищать поверхности, к которым часто прикасаются: дверные ручки, выключатели и краны.

Особенно осторожными следует быть семьям, в которых живут пожилые родственники. Люди старшего возраста относятся к группам повышенного риска тяжёлого течения гриппа, поэтому на время болезни ребёнка желательно максимально ограничить их контакты.

При этом народные методы профилактики, по словам Пушкарёвой, не заменяют проверенных защитных мер.

«В доказательной медицине нет ни одного исследования, подтверждающего эффективность раскладывания лука или чеснока по углам квартиры», — подчеркнула врач.

Специалист объяснила, что отдельные вещества, содержащиеся в чесноке, могут проявлять активность в лабораторных условиях, но это не означает, что разложенные по комнате зубчики способны обеззараживать воздух. Резкие запахи, напротив, могут раздражать глаза и дыхательные пути.

Не стоит рассчитывать и на оксолиновую мазь: убедительных современных доказательств её эффективности для профилактики гриппа нет. Употребление большого количества чеснока также не обеспечивает защиты от вируса и может вызвать раздражение пищеварительного тракта, особенно у маленьких детей.

Отдельно Пушкарёва предостерегла родителей от размещения кусочков лука или чеснока в детской кроватке. Ребёнок может взять их в рот, что создаёт риск попадания в дыхательные пути.