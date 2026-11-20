Обливание холодной водой через страх и слёзы не должно становиться обязательной частью детского воспитания. Родителям не стоит заставлять ребёнка закаляться, если процедура вызывает у него сильный дискомфорт. Об этом в беседе с Life.ru ко Дню педиатра рассказала заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней Сеченовского университета, профессор Светлана Эрдес.

По словам врача, современная педиатрия постепенно отходит от жёстких методов оздоровления, которые были распространены в советское время. Привычка приучать детей к холоду любой ценой не соответствует подходу, при котором учитываются индивидуальные особенности и самочувствие ребёнка.

Закаливание полезно как часть здорового образа жизни, но не является волшебным средством от всех болезней. Ребенка, который боится холодной воды, нельзя подвергать подобным процедурам. Светлана Эрдес Заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней Сеченовского университета, профессор

Специалист объяснила, что любые оздоровительные процедуры должны вводиться постепенно. При этом важно ориентироваться не только на физическое состояние ребёнка, но и на его психологический комфорт. Если малыш испытывает страх, принуждение недопустимо.

Особого внимания требуют дети с хроническими заболеваниями, включая аутоиммунные. Для них любые подобные нагрузки необходимо подбирать индивидуально, с учётом диагноза и рекомендаций лечащего врача.

Эрдес подчеркнула, что задача современной педиатрии заключается не только в профилактике заболеваний, но и в заботе об общем благополучии ребёнка. Поэтому безопасность и индивидуальный подход должны оставаться важнее стремления выполнить оздоровительную процедуру любой ценой.

Ежегодно 20 ноября отмечается Международный день педиатра — профессиональный праздник врачей, которые заботятся о здоровье детей с рождения до совершеннолетия. Дата совпадает со Всемирным днём ребёнка: именно 20 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребёнка в 1959 году и Конвенцию о правах ребёнка в 1989-м. Педиатры занимаются профилактикой, диагностикой и лечением детских заболеваний, следят за развитием маленьких пациентов и консультируют родителей по вопросам вакцинации и укрепления здоровья. Сам День педиатра носит неофициальный характер, однако широко отмечается медицинским сообществом.

Ранее Life.ru рассказывал, почему перед началом учебного года не стоит пытаться укрепить детский иммунитет экстремальными методами. Педиатр объясняла, что сентябрьский рост заболеваемости связан прежде всего с возвращением детей в большие коллективы. Также врач предупреждала об опасности бесконтрольного применения иммуномодуляторов, эхинацеи и ударных доз витамина С. Подобные средства не гарантируют защиту от инфекций, а некоторые из них могут вызывать нежелательные реакции.