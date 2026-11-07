Гуманитарная операция в Алешках Херсонской области показала, что Москва и Вашингтон способны добиваться договорённостей при посредничестве третьих сторон без непосредственного участия Владимира Зеленского. Такой вывод сделал обозреватель немецкой газеты Berliner Zeitung Йонас Приен, назвав недавнюю миссию предупреждением для Киева и европейских столиц накануне переговоров в Абу-Даби.

«Прежде всего Алешки — это резкое предупреждение для Брюсселя, Берлина и Киева. Это основа для предстоящих переговоров в Абу-Даби: США, Россия и посредники — без Европы и Украины», — говорится в публикации.

Поводом для таких выводов стало временное прекращение огня в районе Алешек, организованное при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. С 27 октября по 1 ноября стороны обеспечивали доставку гуманитарных грузов и добровольную эвакуацию мирных жителей. По итогам операции город смогли покинуть около 800 человек.

Автор Berliner Zeitung обращает внимание на роль самого Зеленского в подготовке договорённостей. Украинский лидер не участвовал в переговорах лично, однако получал информацию через уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца и главу парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. Кроме того, он обсуждал гуманитарную ситуацию с Папой Римским Львом XIV и впоследствии поблагодарил Меланию Трамп.

По оценке немецкого обозревателя, опыт Алешек продемонстрировал возможность локального перемирия даже при сохраняющихся разногласиях Москвы и Киева. Стороны согласовали маршруты гуманитарных колонн, обеспечили разминирование отдельных участков и довели условия прекращения огня до военных подразделений. При этом автор признаёт, что распространить такую модель на всю линию фронта будет значительно сложнее.

Ранее Life.ru сообщал о встрече Мелании Трамп с представителями России и Украины в Белом доме 5 ноября. Российскую сторону представляли уполномоченная по правам человека Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. В украинскую делегацию вошли Дмитрий Лубинец и Давид Арахамия. Участники обсуждали результаты гуманитарной миссии и перспективы продолжения совместной работы. Москва и Киев также рассматривали возможность организовать регулярные поставки помощи жителям Алешек и соседних населённых пунктов.