Без карты и нового приложения: Россиянам назвали плюсы цифрового рубля для оплаты в магазинах

Россияне могут расплачиваться цифровыми рублями в магазинах через привычное банковское приложение, сканируя QR-код на кассе. Для этого необходимо открыть цифровой кошелёк на платформе Банка России и пополнить его. О том, как устроен новый способ расчётов и какие преимущества он даёт покупателям, Life.ru рассказал генеральный директор международной IT-компании LinkClick Service Иван Алексеев.

Для пользователя это будет ничуть не сложнее управления привычным депозитом. Расплатиться же цифровыми деньгами можно будет в любом магазине. Иван Алексеев Генеральный директор международной IT-компании LinkСlick Service

Для оплаты покупателю нужно отсканировать QR-код и выбрать доступный способ расчёта. Универсальный платёжный код позволяет использовать различные платёжные инструменты, в том числе Систему быстрых платежей (СБП), банковские сервисы и цифровой рубль.

Эксперт выделил три основных преимущества нового способа расчётов. Первое — покупателям больше не придётся носить с собой банковскую карту, поскольку для оплаты достаточно телефона.

Ещё одним преимуществом Алексеев назвал особенности хранения цифровых денег. В отличие от обычного банковского счёта, цифровой кошелёк размещается на платформе Центрального банка. Благодаря этому пользователь может получить доступ к одному и тому же кошельку через приложения разных банков — участников платформы.

«Очень удобно в эпоху санкций, когда банковское приложение может слететь в самый неудобный момент», — отметил специалист.

Третьим и самым важным преимуществом Алексеев назвал возможность отслеживать цифровые деньги благодаря уникальному коду каждого рубля. По его мнению, это повысит безопасность платежей, поскольку позволит установить, куда попали средства.

«Где бы не оказались ваши деньги, их всегда найдут, а значит пользоваться ими безопасно», — пояснил IT-эксперт.

По мнению Алексеева, новый способ расчётов может оказаться привлекательным и для бизнеса благодаря снижению расходов на приём платежей. Эксперт также допускает появление дополнительных программ лояльности и специальных предложений для покупателей.

Ранее Life.ru сообщал о планах Банка России протестировать оплату цифровыми рублями без подключения к интернету. На первом этапе технологию проверит ограниченная группа пользователей. Для офлайн-платежей предполагается создать специальный кошелёк, который потребуется пополнять заранее. Одним из рассматриваемых вариантов его работы является использование защищённой SIM-карты.