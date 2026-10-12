Россияне смогут расплачиваться цифровым рублём без Сети через офлайн-кошелёк
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Банк России готовится протестировать оплату цифровыми рублями без подключения к интернету, рассказала зампред ЦБ РФ Зульфия Кахруманова. По её словам, прототип сначала проверит небольшая группа пользователей, а при успешных результатах технологию начнут постепенно внедрять.
Для покупок потребуется специальный офлайн-кошелёк, который нужно будет заранее пополнять. Одним из вариантов его работы может стать защищённая SIM-карта в телефоне. Окончательное техническое решение пока не выбрано, отметила представительница регулятора в эфире радио «Комсомольская правда».
«Наша главная задача — чтобы пользовательский путь был защищённым и безопасным, но при этом удобным», — цитирует Кахруманову kp.ru.
Ранее в Центробанке назвали три выгодных сценария использования цифрового рубля. Гражданам он позволит бесплатно переводить крупные суммы близким, предпринимателям — экономить на приёме платежей, а компаниям — сократить расходы на перечисление зарплат.
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